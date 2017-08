Capixaba chega ao topo do mundo

Após dois vices no currículo, triatleta capixaba conquista o título no Mundial de Aquatlo em Penticton, no Canadá

A capixaba Lila Tavares venceu a prova de aquatlo, que envolve natação e corrida, do Mundial Multisport em Penticton, no Canadá, e sagrou-se campeã da modalidade na categoria 35 a 39 anos, completando a prova em 36min52.

Foram 1 km de natação e 5 km de corrida. Aos 39 anos, Lila disputou a competição pela terceira vez. Em 2014 e 2015, ela foi vice-campeã mundial. No ano passado, com o nascimento da filha, Maya, ela ficou de fora da disputa.

Além de superar as adversárias, a capixaba teve que vencer a baixa temperatura, já que a cidade registrou 9º Celsius.

Os competidores tinham a opção de usar a roupa de borracha para encarar o frio, mas Lila contou que preferiu dispensar a vestimenta.

“A roupa de borracha que antes estava proibida nas outras provas foi liberada, mas não obrigada. Eu decidi competir sem esta roupa. De 100 mulheres, eu e mais duas estávamos sem roupa de borracha”, comentou.

Lila largou bem e permaneceu junto ao pelotão da frente até o final da natação, chegando bem para a corrida.

“Na primeira perna de corrida estava me sentindo bem. Eu saí da água bem confortável, sem estar ofegante. Eu treinei pra isso. Saí forte, mirei a primeira colocada e fui chegando. Na volta da segunda perna, eram quatro competidoras. Eu sabia que tinha que fazer uma corrida forte, pois tinham meninas que correm muito forte”, ressaltou.

A capixaba ultrapassou as rivais e garantiu o sonhado título. “Sou a melhor do mundo! Estou muito feliz”, declarou.

Na classificação geral, com todas as categorias por idade — à exceção da elite —, Lila Tavares ficou em segundo lugar.

“Uma atleta da categoria 25 a 29 anos da Nova Zelândia (Taryn Ryan) me passou faltando 500 metros. Eu fui junto. E chegamos praticamente juntas, mas como ela era de outra categoria, fui vice no geral e na minha categoria fui a primeira”, contou.

Lila chega a Vitória na próxima terça-feira.

Os outros dois representantes do Espírito Santo também competiram ontem no Mundial de Aquatlo do Canadá.

O pernambucano radicado no Estado Mateus Cruz, 36 anos, ficou em 12º lugar na categoria 35 a 39 anos, com o tempo de 39min20.

Já Arlan Mendes, 18 anos, atual líder do Campeonato Estadual de Triatlo, cruzou a linha de chegada em quinto lugar na categoria elite júnior (entre 16 e 19 anos), marcando o tempo de 32min36.

.

– Lila conquistou pela primeira vez o título no Mundial de Aquatlo, ontem, no Canadá, na categoria 35-39 anos

– A capixaba havia disputado a competição em 2014 e 2015, ficando com o vice-campeonato nas duas oportunidades

– Lila ficou em segundo lugar na classificação geral — sem contar as atletas da elite —, atrás da neozelandesa Taryn Ryan, da categoria 25 a 29 anos, que fez a prova em 36m49

– A prova do Mundial de aquatlo teve percurso de 1 km de natação e 5 km de corrida

.

Reportagem: Eduardo Alencar/AT