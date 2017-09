Capixaba contra o tabu africano nas Dez Milhas

A 28ª edição das Dez Milhas Garoto, que acontece neste domingo (3), a partir das 7h40 — elite masculina larga às 8 horas —, entre a praia de Camburi, em Vitória e a fábrica de chocolates no bairro Glória, em Vila Velha, terá briga pela quebra da hegemonia africana na prova.

Entre os homens, o tabu segue desde a vitória do paulista Marilson Gomes dos Santos, em 2010. Desde então, foram cinco vitórias para o Quênia — Kimutai Kiplimo (2011), Joseph Aperumoi (2012 e 2016) e Edwin Rotich (2013 e 2015) — e uma da Etiópia — Leul Gerbresilase Aleme (2014).

Com desfalques importantes na lista de brasileiros na elite, como os mineiros Franck Caldeira, campeão em 2009, e Giovani dos Santos, vice-campeão no ano passado, um capixaba promete dar um calor nos africanos amanhã.

Em sua quinta edição da Dez Milhas, Jonilson Prates acumula experiência para sonhar alto. No ano passado, ele terminou a temporada entre os quatro melhores do Circuito Caixa de corrida de rua. Em 2015, correu a Dez Milhas em 51 minutos, sua melhor marca.

Desta vez, espera se aproximar dos 48 minutos, média dos últimos campeões. No ano passado, Aperumoi chegou em primeiro com 47min29.

“Treinado já estou. Chegando no dia, se o corpo quiser, quem sabe faço 48 minutos na prova? Quem sabe depois do quilômetro 10 vou para cima (dos africanos)? Vou correr com a expectativa de fazer minha melhor marca”, afirmou Jonilson Prates.

O capixaba foi o quinto colocado geral na prova Golden Run, de 21 quilômetros, no dia 30 de julho, no Rio. E conta que usou a corrida como preparação para a Dez Milhas.

“Estou com esse trabalho voltado para a Dez Milhas. Inclusive, fui quinto geral na Golden Run e já era uma preparação para essa prova de domingo”, contou o corredor, que completou: “Vou para cima. Ficar entre os cinco também seria ótimo”.

Reportagem: Acácio Rodrigues