Capixaba vai julgar conduta de juízes

O juiz Sérgio Ricardo de Souza, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Especializada em Execuções Fiscais Estaduais de Vitória, foi convidado para atuar como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, em Brasília. Na capital federal, ele vai ajudar a julgar a conduta de membros do Judiciário brasileiro.

O magistrado, que já assumiu o cargo, disse que espera fazer um serviço de qualidade.

“O trabalho da Corregedoria Nacional envolve a fiscalização do Judiciário brasileiro e isso sempre é desafiador. São mais de 15 mil profissionais, entre juízes, servidores, funcionários de cartórios, entre outros. É um trabalho complexo para melhorar um serviço que é prestado para a sociedade”, comentou.

O magistrado, juntamente com mais sete juízes, auxiliará o corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. De acordo com a Constituição Federal, o ministro pode requisitar juízes e desembargadores dos tribunais de 1ª e 2ª instância para atuarem na Corregedoria Nacional de Justiça.

Sérgio Ricardo de Souza também é professor efetivo do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal.

Antes de ser convidado para atuar junto ao corregedor, o magistrado foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), entre 2015 e 2017.

“Fui conselheiro por dois anos. O mandato venceu na última sexta-feira, e na segunda fui convidado pelo corregedor para atuar como juiz auxiliar. Entendo que esse convite surgiu do fato de eu ter uma atuação a contento no CNMP”, avaliou.

A convocação do magistrado é por tempo indeterminado, no entanto, a nomeação do ministro João Otávio de Noronha é válida até agosto do ano que vem.

Na semana passada, o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) autorizou, à unanimidade dos votos, o afastamento do magistrado de suas funções à frente da vara da qual é titular para assumir as atividades na Corregedoria Nacional de Justiça.

Antes de ser juiz, o magistrado ocupou os cargos de promotor de Justiça, entre 1992 a 1994, e de advogado do Banco do Brasil, entre 1990 e 1992.

