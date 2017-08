Uma carga de areia e cimento que era transportada por um caminhão caiu na pista e interditou totalmente a BR-101 na altura Timbuí, em Fundão, na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo a Eco101, concessionária que administra o trecho da rodovia que corta o Espírito Santo, A interdição é no quilômetro 234. O trânsito está fluindo no sistema de pare e siga e o congestionamento já chega a cinco quilômetros no sentido norte e oito quilômetros no sentido sul.