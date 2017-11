Carreta carregada de granito tomba e motorista fica preso às ferragens na BR-101

O tombamento de uma carreta carregada com chapas de granito deixou uma pessoa ferida e interditou a BR-101 na tarde deste domingo (5), em Itapemirim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 16 horas no km 416. Segundo informações da concessionária Eco101, o condutor do veículo foi o único ferido no acidente. Ele ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e um guincho foram acionados. Nenhum veículo foi atingido. A pista foi totalmente interditada interditada no sentido norte para o resgate da vítima e posterior remoção da carreta.

A PRF informou no Twitter que a pista foi totalmente liberada por volta das 19h10 e alertou os motoristas sobre congestionamento e trânsito lento na região.