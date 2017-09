Carreta quebrada é removida da BR-101

A carreta que estava atravessada na BR-101, nas proximidades da saída do Terminal de Carapina, na Serra, acaba de ser retirada do local, a informação é da Eco101, concessionária que administra o trecho da rodovia que corta o Espírito Santo.

A carreta quebrou no local às 16h42 e ficou atravessada na BR, ocupando várias pistas, o que provocou um longo congestionamento nos dois sentidos.

No sentido norte (Vitória-Serra), ainda há congestionamento intenso na BR, na Reta do Aeroporto e até a Reta da Penha, em Vitória. Já no sentido oposto o engarrafamento chega ao Atacadão.

Reportagem: Keyla Cezini