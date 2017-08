Carro capota na ES 010 em Manguinhos

Uma tentativa de ultrapassagem terminou em capotamento no início da tarde deste sábado (19) na ES 010 em Manguinhos. Apesar do estrago, a motorista do veículo capotado passa bem.

Os dois carros envolvidos no acidente seguiam sentido Jacaraípe pela faixa da direita. Quando o carro de trás foi ultrapassar, segundo relato do motorista, a mulher que dirigia o automóvel da frente parece ter se assutado, o que a fez frear.

Sem conseguir desviar a tempo, o carro de trás atingiu a lateral do outro veículo, fazendo com que a motorista perdesse o controle, atingisse a grade da lateral da pista e capotasse.

Veja as fotos

Com informações de Rafael Louzada/AT