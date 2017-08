Carro de ex-prefeito de Bom Jesus do Norte é clonado e apreendido com 200 kg de maconha

A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu 200 quilos de maconha dentro de veículo na manhã desta quarta-feira (16), na cidade de Espera Feliz, que faz divisa com o município capixaba Divino São Lourenço.

O entorpecente foi encontrado após o motorista do Volkswagen Saveiro de cor prata furar uma blitz e abandonar o veículo em seguida. O condutor e um passageiro conseguiram fugir e não foram identificados.

Ao consultar a placa da Saveiro, os militares verificavam que o veículo pertencia ao ex-prefeito de Bom Jesus do Norte, Ubaldo Martins de Souza. Mas, após uma análise mais detalhada, a PM constatou que se tratava de um veículo clonado.

A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada e PMs do 3º Batalhão de Alegre foram até a casa do ex-prefeito, onde localizaram o veículo original e com toda documentação regularizada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil mineira.