Carro fura blitz e 4 são detidos por suspeita de tráfico de drogas em Jardim Camburi

Quatro homens foram detidos em uma blitz no final da manhã em Jardim Camburi, em Vitória. A polícia encontrou haxixe escondida no carro em que os suspeitos estavam. A droga, que ainda seria pesada, tinha o tamanho de uma bola de golfe.

Por volta das 11h10, o grupo passou pela Avenida Carlos Martins em um Celta azul escuro. O motorista não respeitou a ordem de parada do policial e prosseguiu. Mais adiante, ele foi abordado e o veículo foi revistado. A droga foi encontrada em um compartimento embaixo do câmbio do veículo. Entre os pertences dos homens a polícia também encontrou uma balança de precisão e mais de R$ 1 mil.

De acordo com a polícia, os quatro suspeitos são moradores de Jardim Camburi e um deles já foi preso por tráfico de drogas. Antes de levarem os suspeitos para a delegacia, os policiais iriam revistar as residências deles.

“Como um deles tem passagem por tráfico, não podemos deixar passar. Temos que averiguar a suspeita e, para isso, vamos até a casa de cada um deles para verificar se há mais droga”, disse o comandante da 12ª Cia Independente de Jardim Camburi, major Carlos Magno.