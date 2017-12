Carros bons de revenda

Levantamento da AutoInforme / Molicar apontou novamente o Honda HR-V como o modelo com a menor depreciação no País.

Você sabia que, dependendo do modelo, a desvalorização de um carro pode ultrapassar 20% nos 12 primeiros meses após o zero quilômetro deixar a concessionária? Para ajudar o consumidor que pretende considerar esse ponto na hora de fechar negócio, a Agência AutoInforme, com base na cotação da Molicar, elabora anualmente um ranking dos carros mais valorizados após um ano de uso. E o mais recente deles acaba de ser divulgado.

O estudo está na quarta edição e neste ano apontou novamente o Honda HR-V como o modelo com a menor depreciação do mercado. O crossover, classificado no ranking como SUV, registrou apenas 8,8% de perda em 12 meses sobre o valor do zero quilômetro. Ele é seguido pelo Jeep Compass, com 9,1%, e Chevrolet Onix, 9,2%.

O HR-V repete o título de 2016, porém a desvalorização no ano passado foi bem menor, de 4,5%.

Outros seis modelos também repetiram a conquista, pela quarta vez seguida, em suas categorias: Chevrolet Onix (9,2%), Toyota Corolla (9,3%), Honda Fit (9,7%), Hyundai HB20S (10,2%), Volkswagen Golf (12%) e Toyota Hilux (14,2%).

Trata-se de um recurso importante, principalmente para quem troca de carro com certa frequência –a média do consumidor brasileiro é a cada três anos aproximadamente.

.

Valores de mercado

– A pesquisa teve como base a cotação de agosto deste ano da Molicar – parceira da AutoInforme –, comparada com os preços praticados do zero km no mesmo período de 2016. Foram considerados os valores de mercado e não os de tabela da fábrica.

– O estudo levou em conta as variáveis ocorridas no mercado à época do levantamento, como a disponibilidade do produto e os bônus concedidos pelas fábricas, eliminando assim distorções nos valores por essas ações.

– Foram 132 modelos novos avaliados (os mais vendidos), de 24 marcas nacionais e importadas, divididos em 18 categorias.

– Os carros que tiveram modificações na linha nos últimos 12 meses, além dos que saíram de linha, foram excluídos da lista.

– A depreciação depende de vários fatores: da marca, da imagem junto ao consumidor, do tamanho do carro, da estrutura da rede de revendedores, do cuidado que a marca tem em relação ao pós-vendas, da origem, do volume disponível no mercado de usados, da sua liquidez e da aceitação do modelo no mercado.

.

.

Reportagem especial publicada no caderno Sobre Rodas no jornal A Tribuna do dia 07/12/2017