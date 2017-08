Casal capixaba disputa melhor emprego do mundo

Viajar o mundo e conhecer diferentes tipos de gastronomia. O sonho de muita gente está próximo do casal capixaba Aneph Reis, de 35 anos, e Anderson Vieira, de 36 anos. Eles estão na fase final da disputa do Melhor Emprego do Mundo.

O trabalho consiste em viajar 42 países, com as despesas pagas, para comer na casa de anfitriões brasileiros.

A dupla escolhida deve iniciar o trabalho em janeiro de 2018, com um contrato de um ano.

O convite é da Dinneer.com, plataforma brasileira que promove jantares compartilhados na casa de pessoas comuns, conectando anfitriões que gostam de cozinhar com visitantes que adoram comer.

A empresa está selecionando uma dupla para avaliar as experiências gastronômicas em diferentes países do mundo, além de ser protagonista de um documentário sobre a Dinneer.com.

Aneph é jornalista e disse que o fato de poder conhecer outros países e culturas diferentes foi o que mais chamou a atenção no anúncio da vaga. “Eu e Anderson adoramos viajar, então seria uma ótima oportunidade”, explicou Aneph. Se aprovados, ela e o marido, que é engenheiro, vão levar à viagem o filho Victor Tavasini, de oito meses.

Segundo o fundador da Dinneer.com, Flávio Estevam, mais de 70 mil pessoas se inscreveram no processo de emprego.

