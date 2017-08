Casal é levado por sequestrador a shopping e obrigado a fazer compras

Por uma hora e meia, um casal de universitários, de 22 e 23 anos, foi mantido refém por um ladrão de 31 anos que ainda os obrigou a ir ao shopping fazer compras para ele. Gabriel Souza de Assis foi preso.

O casal de namorados estava na orla de Camburi, em Vitória, por volta das 20 horas de domingo (13), e seguia em direção a um CrossFox, quando Gabriel se aproximou.

Inicialmente o acusado pediu um cigarro. Em seguida, levantou a camisa mostrando uma arma na cintura. Ele fez ameaças ao casal, que foi obrigado a seguir até o veículo. Ao ver que eles tinham cartões bancários, o ladrão mandou que eles sacassem dinheiro.

O acusado seguiu no banco de trás do CrossFox dos universitários até uma agência bancária na orla para sacar dinheiro. Porém, como o próprio universitário já tinha avisado, ele já não era mais correntista e não foi possível o saque.

Eles seguiram até um posto de gasolina perto da Praça dos Namorados, onde há um caixa eletrônico 24 horas. Ele estava sem dinheiro.

O ladrão assumiu a direção e foi até um shopping na Enseada do Suá. Dentro do shopping, ele se passou por parente do casal e exigiu que os universitários fossem com ele até uma loja de surfe.

No estabelecimento, ele gastou R$ 3.099,10 no cartão de crédito do universitário. Porém, a aparência de Gabriel, que estaria sujo, teria levantado suspeita da gerente da loja, que acionou os seguranças. Os seguranças passaram a acompanhar os três pelo shopping.

O assaltante já estava com R$ 100 do universitário e deu ordens para que eles fossem sacar R$ 700 num caixa 24 horas dentro do shopping. Frente a frente com o caixa, o universitário iria ceder a mais uma exigência do criminoso, mas viu os seguranças.

Junto à namorada, o casal correu até os seguranças e informou que o acusado estava armado. Gabriel foi imobilizado pelos seguranças, que descobriram se tratar de um pedaço de plástico em forma de arma.

A PM foi acionada e o acusado conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, autuado por roubo qualificado e conduzido ao presídio.

A reportagem completa você lê na edição desta terça-feira (15) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Tais de Holanda