Casal se prepara para romaria de 700 km à pé de Vila Velha até Aparecida em São Paulo

Um casal de Vila Velha vai fazer uma longa peregrinação de aproximadamente 700 km a pé do Convento da Penha até o Santuário Nacional de Aparecida entre os dias 02 e 30 de setembro. Ismael e Maria Braggio, de 70 e 66 anos, respectivamente, estão com a missão especial de percorrer 29 localidades diferentes até chegar ao destino final.

Durante este trajeto, o casal passará por comunidades, paróquias e igrejas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo até chegar a Casa da Mãe Aparecida. Em todos os lugares por onde os dois passarão, já está tudo programado para se ter uma missa, um momento de oração ou a reza do terço e quem programou e agendou tudo foi “Dona Mariinha”, como é mais conhecida a esposa de Ismael.

“Pretendo cada noite ir numa comunidade ou paróquia da cidade em que me encontrar. O objetivo é rezar agradecendo e pedindo ao Senhor e Nossa Senhora a proteção para esta peregrinação”, explica Ismael.

O itinerário não vai ser feito de qualquer modo, pois eles estão equipados com muitos suprimentos para emergências e uma Kombi temática que irá escoltá-los durante o caminho. Quem vai dirigir o veículo é um sobrinho do casal.

Eles também doarão para os anfitriões, pequenas imagens de Aparecida, como forma de agradecimento. As imagens foram todas compradas no Santuário Nacional.

A ideia é andar entre 15 Km e 45 km, diariamente.

Mariinha conta que o idealizador da peregrinação foi Ismael. Ela diz que irá apenas dar um apoio moral e necessário, mas quem vai percorrer todo o caminho a pé será ele. “A minha esposa, Mariinha, vai caminhar também, só que será de 8 a 10km por dia. Depois ela entrará na Kombi e irá somente como apoio a minha caminhada”, conta.

Ao perguntar se é alguma forma de agradecer algum milagre, pedido ou graça, a reposta é o amor gratuito por Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. “Estamos no Ano Mariano, são 300 anos da Aparição de Nossa Senhora Aparecida. Então, tomei a decisão de caminhar e assim me programei e estou me preparando”, diz Ismael.

Em todos os lugares por onde passarem, um caderno de mensagens será assinado pelas pessoas que irão receber o casal em casas ou comunidades. Depois o caderno será entregue como ex-voto na Sala das Promessas.

com informações do Portal Kairós