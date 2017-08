CBF confirma Maracanã e Mineirão como palcos das finais da Copa do Brasil

A CBF confirmou nesta segunda-feira (28) que Maracanã e Mineirão serão os estádios que receberão os dois jogos da final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo.

A partida de ida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 7 de setembro, às 21h45. Já a volta será decidida no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 27 de setembro, no mesmo horário.

Para chegar à decisão, o Flamengo eliminou na semifinal o Botafogo, enquanto o Cruzeiro superou o Grêmio nos pênaltis. Nas finais da Copa do Brasil, ao contrário do restante da competição, não vale o gol qualificado fora de casa: se a soma dos resultados for empate, o campeão será definido na disputa de pênaltis.

Agência Folhapress