Dois mil alunos de escolas públicas vão passar por exames de vista gratuitos

Problemas oftalmológicos como dificuldade de enxergar e vista cansada podem muitas vezes gerar baixo desempenho de crianças em sala de aula ou até mesmo evasão escolar. Para contribuir com a qualidade do aprendizado e facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, o Instituto Unimed Vitória, em parceria com seis prefeituras de cidade capixabas, vai dar início a mais uma ação do Programa “De Olho no Futuro”. A iniciativa oferta consultas, exames e óculos de grau gratuitos para crianças de escolas municipais.

Este ano, o Programa “De Olho no Futuro” vai atender cerca de 2,1 mil crianças de sete escolas públicas municipais. Os alunos serão avaliados por uma equipe formada por médicos oftalmologistas cooperados da Unimed Vitória e médicos residentes da Faculdade de Medicina Emescam.

No total, serão realizados sete mutirões de atendimentos em escolas de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra e Aracruz, dos dias 22 a 30 de agosto. Em cada unidade escolar, serão atendidos em média 300 alunos, sendo 150 em cada turno.

Inicialmente, os alunos vão passar por uma triagem, que identificará quantos alunos apresentam algum tipo de problema na visão e precisarão ser atendidos pelos médicos. Mais de 100 colaboradores da Unimed Vitória atuarão como voluntários nas ações, auxiliando os médicos na triagem das crianças. Após a consulta, então, os alunos que necessitarem de óculos receberão o acessório de forma imediata.

As consultas acontecerão nas escolas, dentro de um ônibus especial, adaptado em consultório, numa parceria com a Associação de Apoio Renovatio, instituição privada, sem fins lucrativos, de defesa de direitos sociais, e a Ver Bem, sediadas em São Paulo. O Programa também contará com a parceria da Sociedade Capixaba de Oftalmologia.

O programa “De Olho no Futuro” existe desde 2003 e já beneficiou mais de 6.300 estudantes. A partir deste ano o programa vai homenagear o médico Ubirajara Moulin de Moraes, um dos fundadores do programa na Unimed Vitória e um dos médicos mais atuantes no programa. Por ele já foram triadas mais de 50 mil crianças e prescritos mais de cinco mil óculos.

Confira o cronograma e as escolas beneficiadas:

22 de agosto – Emef Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira, Vitória

23 de agosto – Emef Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé, Vitória

24 de agosto – Emef Maria Paiva, em São Geraldo, Cariacica

25 de agosto – Emef Maria Helena Baioco Vasconcelos, em Serra Dourada III, Serra

28 de agosto – Umef Juiz Jairo de Mattos Pereira, em São Torquato, Vila Velha

29 de agosto – Emef Orestes Souto Novaes, em Jucu, Viana

30 de agosto – Cmeb Esther Nascimento Santo, na Comunidade Santa Rosa, em Aracruz