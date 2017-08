Chinês é o novo “candidato a Bruce Lee”

O ator e diretor de cinema Wu Jing tem sido um fenômeno na China. Seu último filme bateu produções de Hollywood, como “O Homem Aranha”, em bilheteria.

O novo astro dos filmes de ação, a exemplo de Bruce Lee venceu várias competições de Kung-Fu, antes de se tornar ator.

Hoje com 43 anos, nascido um ano após a morte de Lee, ele já estrelou, dirigiu e produziu cerca de 50 filmes para a televisão e cinema.

Wu dirigiu e estrelou o filme de guerra de ação “Wolf Warriors” e sua sequência “Wolf Warriors 2”, que quebrou inúmeros recordes, se tornando o filme chinês de maior bilheteria já lançado.

Foi a melhor bilheteria em um dia para um filme chinês e se tornou o segundo mais rápido a superar 500 milhões de dólares e o primeiro filme a atingir mais de 700 milhões de dólares em bilheteria chinesa.

É atualmente o segundo filme de maior bilheteria de todos os tempos em um único mercado, tendo excedido os totais da América do Norte de Titanic e Jurassic Park.

É o primeiro e único filme não-Hollywood que já foi incluído na lista de 100 melhores do ranking mundial de bilheteria mundial de todos os tempos.

Bruce Lee

Considerado o maior astro de filmes de arte marciais de todos os tempos, Bruce Lee difundiu a arte Kung Fu no cinema norte-americano, principalmente na década de 70. Ele morreu em 1973 e se tornou um mito.

Outros atores lutadores de Kung-Fu fizeram sucesso no cinema norte-americano nas décadas seguintes, como Jackie Chan e Jet-li.

Operação Dragão é um de seus filmes de maior sucesso, sendo a maior bilheteria de 1974, consolidando Bruce Lee como uma lenda das artes marciais. A produção foi feita com o custo 4 milhões de dólares e arrecadou mais de 200 milhões de dólares, no mundo inteiro, provocando uma febre pelas artes marciais.

A morte de Bruce Lee é repleta de mistérios e há quem acredite em teorias como envenenamento, além de um complô de mestres do Kung-fu por ele ter revelado ao ocidente os segredos milenares e até uma hereditária sobre a família Lee, que afetou mais um membro em1993, o seu filho,Brandon Lee, morto em um acidente estranho durante as filmagens do filme “O Corvo”.

