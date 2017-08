Clube da Rússia demonstra interesse em contratar o capixaba Pedro Rocha, do Grêmio

O Spartak Moscou, da Rússia, segue negociando com o Grêmio, mas o alvo mudou. Depois de ouvir um outro “não” de Luan, o clube russo fez proposta e tem tratativas avançadas para contratar o capixaba Pedro Rocha. A notícia do interesse do clube russo fez o nome do jogador aparecer entre os assuntos mais comentados no Twitter, na tarde desta quarta-feira (30).

Prestes a completar 23 anos, o meia-atacante deve render 12 milhões de euros (R$ 45,2 milhões na cotação atual). A negociação depende de detalhes burocráticos. A revisão médica e a troca de documentos estão entre eles. Os tópicos são importantes por conta do tempo.

A janela de transferências na Rússia, bem como nas principais ligas da Europa, se encerra na quinta-feira (31). O prazo, portanto, é curto para conclusão da operação.

Na noite de terça (29), Luan voltou a recusar oferta do Spartak Moscou. O time russo chegou a autorizar um representante para realizar exames médicos em Porto Alegre, caso a resposta do camisa 7 fosse positiva.

Pedro Rocha sempre esteve entre os nomes do Grêmio sondados pelo mercado, mas a ideia do clube tricolor era permanecer com ele até dezembro. Como não conseguiu negociar Luan, mudou seus parâmetros e já deu aval para a saída agora.

com informações da Agência Folhapress