Cobrador de ônibus é preso acusado de abusar da enteada de 5 anos

Um cobrador de ônibus de 23 anos foi preso acusado de abusar sexualmente da enteada, de apenas 5 anos de idade. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (15), na Rodovia do Contorno, em Cariacica.

O crime acontecia no quarto do casal, quando a mãe da menina estava no trabalho.

As investigações começaram no dia 24 de julho, quando mãe e padrasto foram até a delegacia para registrar uma ocorrência de calúnia após uma conhecida da família descobrir a situação e dizer que denunciaria à polícia.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), durante as apurações, a criança relatou o crime, passou por exames e o estupro foi comprovado.