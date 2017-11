Coco já é mais barato do que água mineral

Refrescante e com um sabor único, a água de coco está mais barata do que a água mineral. Em uma volta por praias da Grande Vitória, a reportagem de A Tribuna constatou que o preço do coco está atrativo.

Devido ao período de safra e à menor procura pelo coco, o fruto está sendo encontrado nos supermercados com preço médio de 90 centavos.

Em barracas localizadas nas praias de Vitória, o litro da água de coco está saindo, em média, por R$ 3,99, enquanto o copo de 500 ml chega a sair a R$ 2.

Já em quiosques, supermercados, ônibus e semáforos, o preço da água mineral de 500 ml varia entre R$ 2,50 e R$ 3.

Segundo o diretor técnico operacional das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), Henrique Casamata, o preço do coco está mais atrativo, principalmente, pela grande oferta no mercado.

Neste ano, segundo Casamata, já foram comercializados 4,6 milhões de quilos de coco dentro da Ceasa, a um preço médio de 96 centavos. Isso representou a circulação R$ 4 milhões de rendimento com o comércio do fruto.

A safra do coco possui influência direta no preço final que chega ao cliente, de acordo com Casamata. O período de safra acaba no final deste mês.

“No período de safra, a plantação se desenvolve com mais frutos. No mês de outubro, por exemplo, chegaram à Ceasa 575 mil quilos. Fora da safra, costumam circular, por mês, 380 mil quilos”, disse Casamata.

No Expresso Natural, um caminhão de coco que fica localizado ao lado da Praça dos Namorados, em Vitória, o litro da água de coco é vendido a R$ 3,99.

Já 4 litros da água de coco custa R$ 11,99, mas se o cliente levar a sua própria garrafa para colocar a água, ele ganha um desconto de R$ 1 na compra de qualquer quantidade.

O sócio-proprietário do Expresso Natural, José Carlos Leão, vende por dia a média de 150 litros de água de coco. “No final de semana, as vendas dobram, chegando a até 300 litros de venda. No domingo (5), por exemplo, a fila estava dando voltas. Nosso fornecedor, de São Gabriel da Palha, nos fornece produto de qualidade e isso resulta em boas vendas”, comentou.

Na barraca Coco do Arnaldo, localizada próximo ao Quiosque 1, na orla de Camburi, em Vitória, o litro do coco sai a R$ 5, mas se o cliente leva a vasilha, o valor cai para R$ 4.

Há 14 anos trabalhando com o produto, Arnaldo Silva afirmou que tem clientes fiéis e retribui a fidelidade com sorteio de uma bicicleta todos os meses. Na compra de um litro de água de coco, o cliente leva um cupom para concorrer ao sorteio.

Outra promoção de sucesso, segundo ele, ocorre quando o cliente compra 4 litros de água e leva para casa uma bolsa personalizada.

Reportagem: Andreia Ferreira