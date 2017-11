Com 4 meses de namoro, casal marca casamento para depois do Carnaval

Mãe de Lucas, 17, a musa fitness Mayra Cardi, 34, quer engravidar novamente. De casamento marcado com o ator Arthur Aguiar, 28, com quem assumiu namoro em junho e noivou dois meses depois, ela diz que o novo amor lhe despertou a vontade de ter mais um filho. “Vamos nos casar logo após o Carnaval. Assim que acabar. Estamos morando juntos e nos consideramos casados. A gente só vai fazer uma cerimônia para a família, porque eles gostam”, diz a empresária e ex-BBB à reportagem.

A diferença de idade do casal não traz o menor problema para o relacionamento, segundo Cardi. Ela acredita que cada paixão significa “uma nova chance de reaprender tudo”.

“Estou vivendo uma experiência única. Apesar de ele ser mais novo, é muito maduro e está me despertando coisas que eu não queria mais, como por exemplo ser mãe. Agora já mudei de ideia. […] Não existe idade suficiente para você pensar que sabe mais. Cada amor é diferente. A gente cresce muito dentro de um relacionamento.”

Sobre engatar um casamento logo após terminar outro, ela afirma que “não tem medo”. Cardi se separou no dia 9 de junho do empresário Greto Guariz, com quem ficou por seis anos. Eles moravam na Califórnia (EUA). Agora, a empresária e ex-BBB voltou ao Brasil para morar com Aguiar, que está no ar como o galã Diego, de “O Outro Lado do Paraíso”, novela das 21h da Globo.

“Acho que a vida é muito curta e a gente tem que viver intensamente cada momento. Eu não tenho medo de ser feliz. Não tenho essa coisa de pensar: ‘e se não ser certo?’. Você tem que viver como se fosse o último dia”, afirma Cardi.

Agência Folhapress