Com 7 anos, ele já leu mais de 100 livros e conhece todas as capitais do mundo

Com apenas 7 anos de idade, o estudante capixaba Igor Pinheiro dos Santos Miranda sabe o nome de todos os países do globo e suas capitais – além de reconhecer a bandeira de cada um deles.

Com altas habilidades, Igor contou que tem facilidade no aprendizado e gosta de estudar. “Eu ganhei um globo e aprendi com ele, fui olhando cada país e procurando as capitais”, detalhou.

Suas paixões são a geografia, a música e o futebol. “Gosto de ler sobre cidades e países, estou aprendendo a tocar flauta e quero ser jogador de futebol.”

Ele disse que aprendeu a ler antes dos 2 anos de idade. “Tinha o alfabeto aqui em casa. Eu ia completando o pontilhado para formar as letras e aprendi”, simplificou o pequeno.

Ele é aluno do 2º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, Vitória, onde participa do projeto “Ateliê Escola Porão a Sonhar”, voltado para alunos com altas habilidades.

O professor de Línguas e Altas Habilidades Israel Scardua explica que os alunos superdotados ou com talentos fora do habitual são identificados pelos professores em sala de aula.

“Igor veio com indicação de talento para o projeto de Geografia. Ele lê materiais em espanhol e italiano e sabe a pronúncia das línguas, pois entende a linguagem.”

Uma vez por semana, Israel acompanha o estudante. “É um desafio, pois preciso pesquisar ainda mais para fomentar e instigar as pesquisas dele. Acabo aprendendo mais de Geografia com ele.”

A relações públicas e mãe de Igor, Veruska Pinheiro dos Santos, 40, explicou que o filho poderia avançar até a 5ª série, devido ao conhecimento que já tem.

Porém, ela acredita que é importante não pular as fases da infância, já que com essa mudança ele passaria a conviver com meninos mais velhos que ele, já em outra fase.

Satisfeita em ver o desempenho do filho, ela elogiou: “Ele é um pesquisador nato, não se cansa. Não adianta ser inteligente se não tiver esforço e dedicação”, ponderou.

Recentemente, o pequeno participou de um desafio em um programa de TV nacional e ganhou uma viagem para o Japão, país do qual aprecia a cultura e principalmente a culinária. Agora, Igor já faz planos para a viagem. “Adoro comida japonesa e quero conhecer tudo o que eu puder no país.”

Reportagem: Verônica Aguiar