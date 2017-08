Com gol de Hernanes, São Paulo empata e pode terminar na zona de rebaixamento

O São Paulo bem que tentou vencer sua primeira partida fora de casa contra rivais diretos na fuga do rebaixamento, mas empatou com o Avaí em 1 a 1 neste domingo (20), na Ressacada, e pode terminar a rodada entre os quatro últimos caso a Chapecoense vença o Palmeiras fora de casa, às 19h.

Em sua 11ª partida contra times da parte de baixo da tabela, a equipe paulista manteve a sina de não conseguir vencer como visitante. Nesses jogos, a vitória veio apenas em casa, contra o Vasco, o próprio Avaí e o Vitória.

Para a partida deste domingo, o técnico Dorival Júnior promoveu os retornos do volante Jucilei e do goleiro Sidão à equipe titular. Este último era o favorito do ex-treinador Rogério Ceni até se lesionar e dar lugar a Renan Ribeiro.

Com Jucilei ao lado de Petros e Hernanes, o time são-paulino ganhou mais qualidade no passe e teve maior controle das ações de jogo no primeiro tempo. Mas este domínio não se refletiu em chances de gol. Com Cueva apagado, ao São Paulo faltava a qualidade no último passe. Com isso, a equipe abusou dos cruzamentos para a área.

Sem Lucas Pratto, um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro com cinco gols, a missão de balançar as redes ficou com o atacante Gilberto. E ele falhou. Em lance no primeiro tempo, arriscou uma bicicleta, mas a bola bateu em sua cabeça e saiu.

Os lances de maior perigo dos paulistas na primeira etapa foram em um bate-rebate na área em que Jucilei tocou para Hernanes chutar em cima da zaga catarinense e em uma cabeçada de Rodrigo Caio no último lance.

O Avaí que pouco havia assustado o São Paulo, voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar em cobrança de pênalti de Júnior Dutra, após falta cometida dentro da área pelo lateral Edimar em cima de Willians, aos 23 minutos.

O empate salvador veio dez minutos depois, em outra penalidade, marcada após toque de mão de Pedro Castro. Hernanes bateu com força no canto para marcar seu quinto gol no Brasileiro e se igualar a Pratto na artilharia do time são-paulino na competição.

O volante também quase fez o da virada em cobrança de falta, aos 39, mas Douglas do Avaí fez grande defesa e garantiu o empate. o Avaí segue na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 22 pontos. Já o São Paulo corre risco de rebaixamento, com 23 pontos, em 16º.

Após a parada do Campeonato Brasileiro em razão das Eliminatórias para a Copa, o São Paulo vai ao Allianz Parque no domingo (27), às 16h, para o clássico contra o Palmeiras. A equipe tricolor nunca venceu o rival em sua nova casa. Foram quatro derrotas em quatro jogos, com 12 gols sofridos e apenas um marcado.

Agência Folhapress