Com Itaquerão lotado, Carille define time para clássico contra o Palmeiras

A torcida do Corinthians atendeu ao pedido da diretoria e praticamente lotou o Itaquerão neste sábado (4) no último treino do time antes do clássico contra o Palmeiras. O clima no estádio foi de decisão de campeonato. Segundo o clube, 32 mil torcedores compareceram ao local.

Diante de milhares de torcedores, a diretoria foi abrindo os vários setores do estádio aos poucos, e os corintianos puderam apoiar o time de Fábio Carille, que comandou um treino recreativo. Nesse cenário, os torcedores entoaram seus tradicionais cânticos, levaram bandeirões e faixas e acenderam sinalizadores.

A Corinthians TV registrou a festa dos 32 mil torcedores que vieram à @A_Corinthians no treino. Confira! 👉🏿 https://t.co/5K1K9xlS12 pic.twitter.com/ie6NpGkyec — Corinthians (@Corinthians) November 4, 2017

No treino realizado no gramado do palco do clássico, o técnico Fábio Carille definiu o time titular. Clayson e Camacho atuaram nas vagas de Jadson e Maycon, respectivamente. Já o lateral Fagner, recuperado de dores no tornozelo, trabalhou normalmente e iniciará a partida.

O líder Corinthians vive uma fase instável no Campeonato Brasileiro. O time de Carille somou apenas um ponto nos últimos quatro confrontos e viu a aproximação de Palmeiras e Santos. A diferença para o time alviverde é de cinco pontos a sete rodadas do fim.

Agência Folhapress