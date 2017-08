Com novo recorde de público, 28ª Dez Milhas Garoto movimenta o Estado neste final de semana

No próximo domingo, o Estado recebe a prova “mais gostosa” do calendário nacional de corrida de rua: a 28ª Dez Milhas Garoto, que mais uma vez reunirá alguns dos melhores atletas do pais e do exterior, para os 16,090 km. A largada será a partir das 7h40, na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Um dia antes, será a vez da 16ª Corrida Garotada, prova que visa fomentar a prática esportiva aos mais jovens de 6 a 17 anos, no masculino e feminino, programada para a orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha.

A programação completa de largadas será: categoria Cadeirante (Masculino e Feminino), a partir das 7h40 a confirmar no Congresso Técnico; às 7h45, Elite Feminino; e às 8h, a Elite Masculino e demais categorias: Atleta com Deficiência, Pelotão (Faixa etária), Colaboradores e Atleta Capixaba.

Considerado um dos mais importantes e tradicionais eventos do país, a Dez Milhas Garoto segue conquistando novos participantes, com milhares de atletas de todo o país para enfrentar um percurso duro e ao mesmo tempo bonito. Essas condição faz com que corredores de prestígio participem do evento, garantindo emoção e alto nível técnico na briga pelos primeiros lugares.

Com as inscrições encerradas, o foco fica para a entrega de kit de participação, realizada conjuntamente com a entrega do chip descartável. A mesma será somente nos dias 1/9, das 9h às 19h, e no dia 2/9, das 8h às 16h, na Chocolates Garoto, em Vila Velha. Não haverá entrega no dia da competição, nem mesmo após, como previsto no regulamento.

Edição 2016

Os títulos da 27ª Corrida Dez Milhas Garoto ficaram com os africanos. Os quenianos Joseph Aperumoi e Consolata Cherotich, ambos da equipe Kenia Luasa Sports Caixa, foram os mais rápidos após os 16,090 km. Aperumoi, campeão em 2012 e vice no ano passado, completou a prova em 47min29seg, enquanto Consolata, que fez sua estreia na disputa, marcou o tempo de 59min49seg, mantendo a hegemonia estrangeira iniciada em 2011.

Os atletas brasileiros, por sua vez, melhoraram seus desempenhos em relação ao ano anterior, conseguindo dois segundos lugares, ambos com atletas mineiros. Giovani dos Santos, da equipe Pé de Vento, conseguiu seu melhor resultado em seis participações na prova, com o tempo de 47min31seg. No feminino, Kleidiane, da equipe Cruzeiro Caixa, marcou 1h00min30seg. A favorita Joziane Cardoso acabou se sentindo mal a poucos metros da chegada e não terminou a prova.

Campeões

1989 – Delmir Alves dos Santos (RJ),50min28s/ Nerci Freitas Costa (RJ),1h04min19s

1990 – Severino J. da Silva (SP),46min42s/ Sônia Márcia Rodrigues (MG),56min42s

1991 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 45min49s/ Silvana Pereira (SC), 53min06s

1992 – Delmir Alves dos Santos (RJ), 50min95s/ Viviany Anderson (MG), 1h0min48s

1993 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 47min45s/ Silvana Pereira (SC), 56min48s

1994 – Tomix Alves da Costa (MG) – 48min25s/ Silvana Pereira (SC), 57min35s

1995 – Adalberto B. Garcia (SP), 47min21s/ Viviany Anderson (MG), 56min24s

1996 – Delmir Alves dos Santos (SP), 48min04s/ Maria de Lourdes da Silva (BA), 56min18s

1997 – Ronaldo da Costa (MG), 47min21s/ Risoneide Wanderley (SP), 56min43s

1998 – John M. Gwako (Quênia), 47min19s/ Márcia Narloch (RJ), 55min41s

1999 – John M. Gwako (Quênia), 47min23s/ Viviany Anderson Oliveira (MG), 55min41s

2000 – Joseph Waweru (Quênia), 47min24s/ Márcia Narloch (RJ), 55min52s

2002 – Marilson Gomes dos Santos (DF), 47min41s/ Márcia Narloch (RJ), 55min10s

2003 – Valdenor Pereira dos Santos (PI), 48min 58s/ Márcia Narloch (RJ), 56min01s

2004 – Marilson Gomes dos Santos (DF), 47min53s/ Márcia Narloch (RJ), 56min25s

2005 – Franck Caldeira (MG), 48min23s/ Márcia Narloch (RJ), 56min20s

2006 – Marilson Gomes dos Santos (DF),47min39s/ Lucélia Peres (MG), 55mim23s

2007 – Clodoaldo G da Silva (DF), 48min44s/ Edinalva Laureano da Silva (PB), 55min49s

2008 – Willian Gomes (MG), 48min39s/ Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia), 56min24s

2009 – Franck Caldeira (MG), 47min58s/ Meseret Heilu (Etiópia), 56min05s

2010 – Marilson Gomes dos Santos (RJ), 47min45s/ Eunice Kirwa (Quênia), 55min11s

2011 – Kimutai Kiplimo (Quênia), 48min05s/ Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia), 55min43s

2012 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min01s/ Rumokol Chepkanan(Quênia), 54min13s

2013 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min00s/ Nancy Kipron(Quênia), 55min16s

2014 – Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia), 47min18s/ Delvine Meringor (Quênia), 57min08s

2015 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min42seg/Delvine Meringor (Quênia), 54min50seg

2016 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min29seg/Consolata Cherotich (Quênia), 59min49seg



