Com quem Rueda pode contar

Se por um lado o jogo contra o Paraná, em Vitória, significou o primeiro revés de Rueda no Flamengo, por outro serviu para deixar claro com quem ele pode contar, além dos considerados titulares.

Deu para ver, por exemplo, que Muralha não tem condições nem de ser terceiro reserva no Flamengo. Horrível a sua atuação. Tanto na falta que ele dispensou a barreira e tomou o gol quanto na cobrança de pênaltis.

Quem viu aquelas cobranças deve estar se perguntando se no Flamengo não há treinador de goleiros. Ele salta sempre antes do cobrador bater e aí fica fácil chutar no canto oposto.

Outros que não apresentaram nada que chamasse atenção foram Rafael Vaz, Márcio Araújo e, principalmente, Rômulo.

De bom, Everton Ribeiro. Mostrou que tem condições de disputar um lugar no time, embora seja nítida ainda a necessidade de se readaptar melhor ao futebol brasileiro.

Outro que precisa melhorar muito é Geuvânio. Não é nem sombra daquele jogador tático e produtivo da época do Santos.

O lateral direito Klebinho, deslocado para a esquerda, agradou. Não se intimidou e, bem orientado, tem futuro.

Vizeu, coitado. Só vê a bola passar a seu lado. Peça nula, como tem sido toda vez que joga.