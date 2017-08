Com titulares, Cruzeiro vence o Sport e termina a rodada dentro do G6

Na quarta-feira (23) o Cruzeiro tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Como foi derrotado em Porto Alegre, o time mineiro precisa vencer para chegar à final. Mesmo assim, nada de poupar o time diante do Sport neste domingo (20). Com força máxima, a equipe celeste bateu a equipe pernambucana por 2 a 0, com gols de Sassá e Raniel, no Mineirão.

Como a meta do clube é buscar vaga na próxima Copa Libertadores, seja via Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, a opção pela equipe titular diante do Sport foi uma estratégia do técnico Mano Meneses, por se tratar de um concorrente direito. Antes de a 21ª rodada começar, o clube rubro-negro estava na frente do Cruzeiro. Estratégia que funcionou no Brasileirão. Resta saber como o time vai se comportar diante do Grêmio.

Já o Sport começou a rodada dentro do G6, mas ao entrar em campo já não estava mais na zona de classificação à Copa Libertadores, passado pelo Atlético-PR. A equipe pernambucana precisa pelo menos empatar com o Cruzeiro para se manter entre os seis primeiros colocados.

Agência Folhapress