Comando da PM homenageia policiais por abordagem em Jesus Nazareth

O cabo Kamilly Anna Becevelli e o soldado Gabriel Ventura Silva foram homenageados pelo comando da PM por uma abordagem que terminou na prisão de Josué Aprígio dos Reis, de 24 anos, ocorrida no bairro Jesus Nazareth, na sexta-feira (11).

A homenagem aconteceu no gabinete do Comando-Geral, em Maruípe, durante um café da manhã, realizado nesta terça-feira (15). No evento, que contou com a participação do comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, e demais integrantes do comando da corporação, foi destacada a destreza dos policiais durante a abordagem ao jovem que resistiu à prisão e teve de ser contido pelos militares com uso progressivo da força. “Estamos com vocês, e a maioria da população está com vocês. Reconhecemos o grande trabalho que fizeram”, afirmou o comandante.

Josué foi baleado na coxa, após entrar em luta corporal com o soldado Ventura, que tentou inicialmente imobilizá-lo. Como o rapaz continuava apresentando resistênci,a os policiais utilizaram a arma de fogo como último recurso para contê-lo.

O criminoso foi atingido por um disparo na perna e socorrido pelos próprios militares ao Hospital São Lucas. Com Josué, foram apreendidos uma pistola falsa, maconha e dinheiro. Depois de receber alta médica, ele foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por tráfico de drogas e resistência à prisão.

Katherine Paiva