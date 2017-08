Comerciante reage a assalto e é morto a tiros no Norte do Estado

O comerciante Jomar Gomes de Souza, conhecido como “Magal do Bar”, foi morto à tiros na noite deste sábado (19), na localidade de Nova Verona, interior de São Mateus, no Norte do Estado. Magal reagiu a um assalto e recebeu cinco tiros.

O crime aconteceu quando dois homens chegaram em uma moto no bar de Magal, localizado na região de Córrego do Tapuio, e anunciaram o assalto. O comerciante, que já havia sofrido um assalto há poucos dias, pegou um facão e tentou atacar os bandidos. Neste momento, ele acabou atingido com cinco tiros.

“Magal do Bar” chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu os ferimentos.

Weslei Radavelli