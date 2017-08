Convenção impede funcionamento aos domingos de hipermercado em Vila Velha

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários), Jakson Andrade, afirmou neste domingo (20) que o hipermercado Carrefour, no Shopping Vila Velha, não pode abrir aos domingos.

Neste sábado (19), o Shopping divulgou em sua página no Facebook que o supermercado começaria a funcionar neste domingo, para pouco depois retirar a divulgação da página.

Segundo Jakson, é preciso saber de quem partiu a informação do funcionamento do supermercado aos domingos. “Primeiro, precisa saber de quem partiu, porque de quem partiu, fez bobagem, porque fez confusão para os consumidores”, disse. “O supermercado não pode funcionar aos domingos, porque existe a convenção. Ele não pode exigir que o empregado trabalhe no domingo”.

Jakson explica ainda que mesmo que o supermercado queira realizar acordo com seus funcionários para trabalharem aos domingos, isso não seria possível, pois a convenção vigoraria sobre esses acordos.

Ainda segundo o presidente do Sindicomérciários, como a unidade não abriu neste domingo, não há nada o que o sindicato tenha a fazer. “Não funcionou, então não tem o que fazer. Acho que pode dizer que a administração do shopping tem que tomar responsabilidade no que divulga, pois foi equivocado”, destacou.

De acordo com a convenção vigente, os supermercados só estão liberados para funcionarem aos domingos dos meses de janeiro, fevereiro e julho, que são meses de férias e de carnaval, quando o movimento de turistas tende a aumentar no Estado.

Em nota, a rede Carrefour informou que espera definição legislativa e sindical sobre o funcionamento de sua unidade em Vila Velha. “A rede informa que ainda aguarda definição legislativa e sindical a respeito da operação do seu hipermercado em Vila Velha (ES) aos domingos. Reforça, porém, que opera em linha com a legislação vigente e para atender ainda melhor os consumidores da região, já que atividade de varejo alimentar é essencial para a população”, diz nota.

O Shopping Vila Velha afirmou que foi informado sobre a abertura do supermercado. “O Shopping informa que o foi comunicado pelo Carrefour sobre o funcionamento do hipermercado no próximo domingo, mas que liminar concedida pela Justiça em favor do sindicato dos trabalhadores impediu, de última hora, a abertura programada”, diz nota.