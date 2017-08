Copa do Brasil 2017: primeiro jogo da decisão será no Maracanã

Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (24) no Auditório da CBF, foi definido que a decisão da Copa do Brasil 2017 será no Mineirão, com mando de campo para o Cruzeiro. O primeiro jogo da decisão será no dia 7 de setembro, no Maracanã, e a volta será no dia 27 de setembro.

Durante o sorteio, a CBF esclareceu que, na final, não haverá o gol qualificado, ou seja, o gol fora de casa não terá “peso maior” para decidir o título.

Ainda durante o sorteio, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, disse que “tudo indica” que o primeiro jogo da final será no Maracanã.

Para o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, “decidir o título em casa, perto da torcida, faz toda a diferença em uma final”.

Já para Diego, meio campo do Flamengo e autor do gol que eliminou o Botafogo nas semifinais, afirmou que “agora é hora de trabalhar para fazer o resultado já no primeiro jogo”.

Weslei Radavelli