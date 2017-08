Copa ES: Vitória repete escalação no clássico contra a Desportiva

No último treino antes do clássico contra a Desportiva Ferroviária pela quinta rodada da Copa Espírito Santo, o Vitória definiu o time que vai à campo. Após o rachão na manhã desta sexta-feira (18), o técnico Wagner Nascimento confirmou que vai repetir a escalação utilizada no triunfo sobre o Sport/ES por 2 a 0.

O Vitória encara a Desportiva com Fernando Subtil; Miguel, Léo Alves, Rafael Olioza e Ayrton; Caetano, Ramon, Madisson e Carlos Vitor; David Dener e Thalis.

Destaques do time alvianil, o atacante David Dener e o meia Madisson falaram sobre as expectativas antes do clássico, ao Tribuna Online:

O técnico Wagner Nascimento está confiante para quebrar a invencibilidade da Desportiva Ferroviária. Três pontos separam os dois times na tabela da Chave B da Copa Espírito Santo.

“Venho acompanhando a Desportiva desde a Série D, assisti jogos e tenho ideia daquilo que pensa o treinador (Rafael Soriano), da forma de jogar”, revelou.

E no quesito talento individual, Wagner Nascimento tem alguns nomes na ponta da língua: “A Desportiva tem Zizu, tem Edinho, tem Erick Daltro, ou seja, não dá para pensar em apenas um e esquecer o conjunto que tem o adversário”.

CLASSIFICAÇÃO

COPA ESPÍRITO SANTO 2017

Chave A

Posição Time PG J V E D GP GC SG 1º Rio Branco 6 2 2 0 0 5 1 4 2º Espírito Santo 3 2 1 0 1 2 2 0 3º Real Noroeste 1 2 0 1 1 1 2 -1 4º Serra 1 2 0 1 1 1 4 -3

Chave B

Posição Time PG J V E D GP GC SG 1º Desportiva 9 3 3 0 0 10 4 6 2º Atlético/ES 7 4 2 1 1 8 6 2 3º Vitória 6 3 2 0 1 5 3 2 4º Sport/ES 1 3 0 1 2 3 7 -4 5º Linhares 0 3 0 0 3 2 8 -6

SERVIÇO

Vitória x Desportiva Ferroviária

Quando: Sábado (19)

Horário: 15h

Local: Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (Meia). Sócios do Vitória, estudantes, mulheres e idosos acima de 60 anos têm direito à meia-entrada. Crianças de até 10 anos não pagam.

Reportagem de Acácio Rodrigues