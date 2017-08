Coréia do Norte dispara míssil em direção ao território do Japão

A Coréia do Norte disparou um míssil em direção ao território do Japão, por volta das 5h57 da manhã desta terça-feira (29 – horário local), 17h57 de segunda-feira (28 – horário de Brasília). O míssil saiu de uma localidade próxima a Sunan, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. As informações são de agências internacionais.

De acordo com uma emissora de TV japonesa, o míssil se partiu em três pedaços e caiu no Oceano Pacífico . Este não é o primeiro teste realizado pelo país, liderado por Kim Jong-Un. No último sábado (26), o país disparou três mísseis balísticos de curto alcance, também no mar japonês. Dois falharam no lançamento e um explodiu na sequência.

O Secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que a proximidade do míssil representou uma ameaça sem precedentes e condenou o lançamento “nos mais fortes termos”.

Weslei Radavelli, com informações de agências