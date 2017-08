Corinthians joga com Jadson no banco de reservas e Clayson titular

O Corinthians enfrentará o Vitória neste sábado (19), em Itaquera, com Clayson entre os titulares. O meia-atacante substituirá Jadson, que ficará à disposição no banco de reservas após se recuperar de uma lesão.

“Ele [Jadson] ficará no banco comigo. Se precisar de um jogar com essas características, vou usá-lo”, disse o treinador do Corinthians, que escalou Clayson entre os titulares no último treino antes do jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o Corinthians entrará em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Clayson, Rodriguinho e Romero; Jô.

O time alvinegro é líder do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Mesmo com um jogo a menos, a equipe de Carille tem oito pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado na tabela.

“O adversário do Corinthians sempre vai ser o próximo. É Vitória. Não falo de Chapecoense nem de Atlético-GO. Vai ser bastante psicológico, concentração, é a equipe a ser batida, a ser estudada. Quando estamos atrás fazemos isso também. Então tratamos todos os jogos como decisão”, continuou.

Depois da partida contra o Vitória em casa, o Corinthians medirá forças com a Chapecoense, no confronto adiado da primeira rodada do returno -o duelo será em Santa Catarina, na próxima quarta-feira. Em seguida, o time recebe o Atlético-GO em Itaquera, no sábado seguinte.

Diego Salgado (Folhapress).