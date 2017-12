Coronel da Polícia Militar reage a assalto e mata bandido em Guarapari

Um assaltante morreu baleado após assaltar e atirar em direção ao ex-comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ronalt Willian. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (07), na região do Morro do Atalaia, em Guarapari. O assaltante foi identificado como Alexsandro Simões Frossard, de 39 anos.

O coronel contou que andava à pé pelo bairro quando foi abordado pelo criminoso. Após apontar uma arma, o bandido exigiu o relógio, a carteira e o celular da vítima. Ao receber o relógio da vítima, o ladrão começou a colocar o objeto no pulso, até que o policial conseguiu sacar a arma e dar voz de prisão.

“Ele estava muito exaltado e foi logo me pedindo que entregasse o relógio. Eu disse que iria passar, mas a todo momento pedia calma para ele”, explica o militar.

O bandido então decidiu correr em direção à uma ladeira do bairro e, enquanto fugia, atirou em direção ao policial. Ele então revidou o disparo que atingiu o ladrão, que morreu na hora. Segundo a Polícia, o assaltante tinha várias passagens por roubo, tráfico e homicídio.

Após o crime, o coronel acionou a polícia e o Samu, que confirmou a morte do rapaz. O ex-comandante-geral da Polícia Militar foi levado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou declarações à Polícia Civil e um inquérito foi aberto para apuração do caso. A arma do comandante ficou à disposição da PC.

Weslei Radavelli, com informações de Roberta Bourguignon