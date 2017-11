Corpo de bebê desaparece de hospital

O corpo de um recém-nascido desapareceu do Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. A família teve que cancelar o sepultamento programado para essa terça-feira (7).

No último final de semana, a mãe do natimorto (bebê nascido morto) passou mal e foi internada no hospital particular. Os médicos constataram que a criança estava morta e fizeram o parto.

A família descobriu o desaparecimento do natimorto quando foi ao hospital com a funerária buscar o corpo para o enterro.

Em entrevista a uma emissora de TV, Wanderson Nunes, pai do bebê, disse que o diretor do hospital falou que “ou jogaram o meu filho fora sem querer, limpando, porque ele era pequeno, ou foi dado para outra funerária levar”.

Em nota, o Hospital Pasteur lamentou o episódio e disse que instaurou sindicância interna para apurar o caso. A direção também informou que permanece em contato com a família.

