Corpo encontrado no mar é de 19ª vítima de naufrágio na Bahia

O corpo encontrado no mar no final da tarde de domingo (27) em Vera Cruz (BA) é do eletricista Salvador Sousa Santos, 68. Ele é a 19ª vítima fatal do naufrágio da lancha Cavalo Marinho 1, que aconteceu na última quinta-feira (24) no trajeto entre a ilha de Itaparica e Salvador.

A vítima foi identificada por familiares no Instituto Médico legal de Santo Antônio de Jesus, a 91 km de Vera Cruz, cidade onde ocorreu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo no mar da praia da Barra do Pote, a sete quilômetros do local onde a lancha tombou. Salvador Sousa Santos era procurado por familiares desde quinta-feira (24) e registraram um boletim de ocorrência na delegacia acusando seu desaparecimento.

As buscas a possíveis outras vítimas do naufrágio permanecerão durante a semana. Os bombeiros ainda buscam por uma adolescente de 12 anos que estava sendo procurada por familiares em Vera Cruz.

A família não chegou a registrar boletim de ocorrência e, por isso, não há mais detalhes sobre a identidade da possível vítima.

Nesta segunda-feira (28), a delegacia de Vera Cruz inicia a devolução dos pertences das vítimas encontrado após o acidente. Os policiais também devem colher o depoimento dos proprietários da embarcação.

Agência Folhapress