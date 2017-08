Crianças são atingidas em troca de tiros em Cariacica

Duas crianças e um adolescente que estavam em uma van escolar foram baleadas durante uma troca de tiros no início da manhã desta quinta-feira (31), em Cariacica.

Um agente penitenciário sofreu uma tentativa de assalto no bairro Morada de Santa Fé no momento em que a van escolar passava pelo local. Ele reagiu e, de acordo com as primeiras informações, houve troca de tiros com os dois assaltantes. Um dos criminosos foi baleado.

Três tiros atingiram a van, dois nas rodas eu um na porta. Foi esse terceiro tiro que feriu duas crianças e um adolescente. O adolescente, de 16 anos, teve o tornozelo esquerdo perfurado pelo tiro. Um menino de 6 anos foi atingido de raspão no calcanhar e uma menina de 10 foi ferida por estilhaços na canela. Eles foram atendidos por equipes do Samu.

O criminoso baleado caiu da moto, foi detido e encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage. O comparsa conseguiu fugir.

