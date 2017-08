Criminosos amarram jovem e estupram a noiva dele em Vila Velha

Medo, violência e horror. Assim foram os momentos vividos por um casal de noivos na noite de sábado, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Os dois foram sequestrados por assaltantes e levados até a areia da praia. A jovem, de 20 anos, foi estuprada pelos criminosos, que conseguiram fugir do local. Os bandidos roubaram o carro que estava com as vítimas.

O crime aconteceu por volta de 22h30, no momento em que o casal estava dentro de um Peugeot verde, próximo a uma rotatória, comendo pizza. As vítimas foram surpreendidas pelos dois bandidos, que chegaram armados, bateram nas janelas do carro e abriram a porta do motorista.

Os criminosos levaram as vítimas até um local deserto. Um ficou com o noivo e o outro, com a jovem. Assim que chegaram na areia da praia, o ladrão colocou a arma na cabeça da vítima. Ele obrigou a garota a fazer sexo oral com ele e a estuprou. Depois que terminou de violentar a jovem, o criminoso ordenou que ela permanecesse no local e esperasse durante 30 minutos.

Afirmou que se ele não voltasse, ela poderia sair de onde estava. Porém, pouco tempo depois o outro bandido chegou ao local onde a vítima estava e também ordenou que ela fizesse sexo oral nele.

Após sofrer os abusos, a jovem foi levada até o local onde estava o noivo dela e foi obrigada a deitar ao lado do rapaz. Os criminosos entraram no veículo e fugiram. Os dois conseguiram se desamarrar e foram até a areia da praia buscas as roupas, que tinham ficado no local. Depois, pediram ajuda em um motel e acionaram a Polícia Militar.

Uma viatura foi até o local e orientou o casal a ir até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada.

Reportagem de Simony Giuberti