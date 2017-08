Crise chega às garotas de programa: menos clientes e preços mais baixos

“Tive que mudar meus hábitos para poder continuar na vida”. É o que relata a garota de programa Eliza, 25, que há cinco anos atua no mercado da prostituição. Acostumada a atender diariamente de cinco a seis clientes, a jovem, que já chegou a receber aproximadamente entre R$ 700 a R$ 1.200 por dia, contou que sua renda diária agora não passa de R$ 300.

Por conta disso, os hábitos de ir ao salão duas vezes por semana, comer em restaurantes caros e viagens de lazer tiveram de ser cortados radicalmente. “Hoje só consigo ir ao salão de 15 em 15 dias e a comida tenho feito em casa”, contou.

Segundo ela, seu preço varia entre R$ 100 (30 minutos) e R$ 150 (uma hora), e os homens têm “chorado” na hora de pagar pelo programa. Para não perder o cliente, Eliza explicou que negocia o valor antes, e que no final das contas ela acaba tendo de diminuir o preço.

“Os homens não estão tendo mais dinheiro para pagar pelos serviços. Para não perder o cliente, eu acabo baixando o valor para R$ 80 e R$ 100 (respectivamente).”

Ela, que possui amigas trabalhando no Rio de Janeiro e em São Paulo, relatou que a situação está tão crítica que, para se manterem, as profissionais do sexo têm feito programas rápidos com duração de cinco minutos no valor de R$ 15 a R$ 25.

Em uma boate de Vitória, uma funcionária disse que o número de frequentadores reduziu. “Tem diminuído bastante. Há semanas que abrimos somente duas vezes.”

Por outro lado, o proprietário da Absinto Music Bar, em Itaparica, Vila Velha, explicou que para driblar a crise, ele tem investido em ações de marketing para manter a cartela de clientes.

Na programação, o cliente encontra opções festas temáticas, sorteios de combo de bebidas e um momento com uma das acompanhantes por conta da casa.

