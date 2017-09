Deborah Secco publica vídeo da filha, Maria Flor, tocando bateria

Recentemente, em entrevista a Leo Dias – apresentador do “Fofocalizando”, exibido na TV Tribuna/SBT, e colunista do jornal “O Dia” -, Deborah Secco disse que a filha Maria Flor, 1, já tem um “carisma enorme”. Nesta segunda (4), ao divulgar um vídeo no Instagram que mostra a pequena tocando bateria, Deborah provou que a menina é mesma a queridinha dos internautas.

Em cinco horas, o vídeo chegou a mais de 300 mil visualizações. O sucesso da gravação fez os termos “Deborah Secco”, “Maria Flor” e “Instagram” figurarem entre os 15 mais buscados no Google na tarde desta segunda (4).

Nos comentários da rede social de compartilhamentos de fotos e vídeos, internautas se derreteram pela fofura de Maria. “Meu Deus! É muito linda mesmo!”, escreveu uma fã. “Meu filho amou o vídeo da Maria. Ele tem um ano e seis meses. É muito linda essa gatinha”, disse outra navegante.

Outras fofuras

Deborah não tem receio de mostrar fotos e vídeos da filha para os fãs. No Instagram da artista, há vários registros de Maria brincando com tinta, se escondendo e passeando vestida de capa de chuva.

Maria faz parte do rol de pequenas celebridades que fazem tanto sucesso quanto os pais famosos. Nesta lista, também figuram, por exemplo, Rafinha Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, e Valentina, filha do humorista Ceará e de Mirella Santos.

Mamãe morrendo de orgulho na volta pra casa ✅. Ah, como é bom trabalhar, mas voltar pra casa é a melhor recompensa! 💕 A post shared by Deborah Secco (@dedesecco) on Sep 4, 2017 at 9:22am PDT

Agência Folhapress