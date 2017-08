Delegado mata mulher e tira a própria vida

Um delegado assassinou a esposa a tiros e em seguida se matou nesse domingo (20). O caso aconteceu em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo.

O delegado Cristian Lafredi era funcionário da Assembleia Legislativa do Estado, mas estava afastado do trabalho. Ele era casado com a juíza Cláudia Zerati, do Tribunal Regional do Trabalho de Franco da Rocha (2ª Região), na Grande São Paulo. O casal deixa uma filha ainda criança.

A polícia encontrou os corpos por volta das 6h desse domingo, após receber a denúncia de havia um cadáver no apartamento do casal, dentro de um condomínio de alto padrão.

Um irmão do delegado disse à imprensa que ele passava por uma depressão profunda e que estava em tratamento. Ele também afirmou que o relacionamento do casal era bom.

Em seu site, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região lamentou a morte de Cláudia e comunicou que o expediente ficará suspenso no Fórum de Franco da Rocha por três dias.