Depois de anunciar aposentadoria pela segunda vez, Massa já fala em correr em 2018

Dois dias após anunciar que está deixando a Fórmula 1, Felipe Massa revelou nesta segunda-feira (6) que teve uma conversa com a Williams sobre a possibilidade de correr pela equipe também em 2018. No programa “Bem, Amigos!”, da SporTV, o piloto brasileiro disse que sua decisão de se aposentar da categoria ocorreu após uma conversa franca com sua equipe.

“Poderia fazer outro campeonato porque me diverti [neste ano]. Tive uma conversa com minha equipe, eles me disseram que a situação financeira era muito complicada. E eu perguntei qual era o caminho da equipe, se seria comigo ou não, e eles tiveram o respeito de me dizer que o caminho era outro”, afirmou.

Questionado pelo comentarista Marco Antônio Rodrigues se tem vontade de correr na Fórmula 1 por mais um ano, Massa revelou que sim. “Por mais um ano eu teria [vontade]. Estou me sentindo super bem fisicamente, estou me sentindo bem dentro do carro, estou guiando bem pelo carro que a gente tem”.

“Satisfeito” com a temporada que teve, Massa justificou sua vontade de querer permanecer na Williams pelo que sabe do carro da equipe para a próxima temporada. “Tenho informação dentro da equipe sobre o carro para o ano que vem. Não vai ser carro para ganhar o campeonato, mas pode ser melhor que o dos últimos dois anos. O do ano que vem são dois carros feitos com gente que eu acho que sabem fazer, como o Paddy Lowe e o Dirk de Beer. Por isso eu também tinha a vontade de continuar, mas não vai acontecer”.

Depois de dizer que não deverá voltar atrás mais uma vez da aposentadoria, Massa respondeu a Caio Ribeiro sobre as chances de correr por outra equipe na categoria. “Tem que ser um carro bem vencedor para eu tomar uma decisão, mas acho que não vai acontecer. E estou pronto para a próxima decisão da minha vida.”

Agência Folhapress