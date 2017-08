Depois de Brasília e Salvador, Gustavo Macacko traz o show do seu DVD para Vitória

Vitória recebeu no último final de semana o show da turnê do DVD Macacko, do músico Gustavo Macacko, ex-integrante da banda Símios, sucesso no Estado nos anos 2000. O DVD foi lançado no Circo Voador, no Rio de Janeiro, em maio, e a turnê já passou por Salvador (Bahia) e Brasília.

Gravado ao vivo no palco do Projeto Tamar em 2016, no Dia do Meio Ambiente, o DVD Macacko segue o conceito de “filme musical”, e traz um panorama sobre a carreira de Macacko, passando por suas diferentes fases e iniciativas, com o show, depoimentos e clipes. O DVD conta com duas importantes parcerias: Otto, na música “Cada Fernando uma Pessoa” e de Gabriel Pensador, na música “Só tem Jogador”, que foi tema do Fifa Soccer em 2012.

Gustavo Macacko é um representante do rock poético brasileiro e traz no repertório um apanhado de sua carreira com canções de seus dois elogiados álbuns “Despontando para o Anonimato” (2014/2015) e “Macaco, Chiquinho e o Cavalo” (2010), além de três composições inéditas: “Trova a Troá”, “Bicho Grilo” e “Chico e Patty”. O show contou as participações especiais de músicos locais: Fabricio Miyakawa, Márcio Xavier e Ricardo Mendes (Cachalote) e a abertura ficou por conta de Dan Abranches.

Veja abaixo “Chico e Patty”, uma das canções deste DVD.

com informações de Assessoria