Deputado estadual é submetido a cirurgia cardíaca após crise de pressão alta

O deputado estadual Gilsinho Lopes (PR) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Vitória, depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca de urgência. O deputado, que teve uma crise de pressão alta na última quinta-feira (02), passou por uma angioplastia, que detectou a necessidade da cirurgia para a colocação de um stent.

De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, Gilsinho se recupera bem da cirurgia e pode receber alta do hospital já nesta quarta-feira (08).

O retorno ao exercício do mandato, no entanto, dependerá de uma avaliação médica, que pode determinar uma licença para recuperação.

