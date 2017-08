Deputado será denunciado por compartilhar foto de adolescente seminua

O deputado federal Wladimir Costa (SD-PA), que tatuou o nome de Michel Temer no ombro se envolveu em mais uma polêmica e deverá ter um processo aberto pelo Conselho de Ética da Casa.

Ele será investigado por ter compartilhado imagens de uma adolescente de 16 anos seminua com legenda que a identificava como sendo a filha da também deputada Maria do Rosário (PT-RS). As fotos foram enviadas na noite de quarta-feira (30) em um grupo de WhatsApp dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

O presidente da Comissão, deputado Wilson Filho (PTB-PB), repreendeu a divulgação das imagens no mesmo grupo.

A denúncia contra Costa deverá ser protocolada pelos deputados Jorge Solla e Wadih Damous, ambos do PT. A deputada Maria do Rosário não se pronunciou sobre o caso.

Com informações do portal Brasil 247