Desemprego cai no Estado e empresas vão contratar 5 mil novos profissionais

Com o desemprego em queda no País, que está no patamar de 12,8% (e foi de 13,7% no início do ano), e com o avanço na retomada da economia, empresários do Estado trazem notícias animadoras para quem busca uma oportunidade de emprego. A previsão de vários setores é recontratar de cinco mil até o fim de 2017.

Dizendo que o momento é de retomada dos empregos, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, estima que até o final do ano sejam absorvidos pelo setor uma média de três mil trabalhadores, entre temporários e efetivos.

“Estamos num quadro em que paramos de demitir, e agora há a tendência de recontratar pessoal.”

Nesse universo, o empresário Pedro Ivo anunciou a abertura de duas operações da franquia Amor aos Pedaços, doceria que será inaugurada em 60 dias nos shoppings Vitória e Praia da Costa.

A seleção para 20 vagas começa na semana que vem. São oportunidades para operadores de caixas (4), atendentes (10), gerentes (2) e cozinheiros (4). “Os currículos podem ser deixados nas administrações dos respectivos shoppings.”

Na área de metalmecânica, serão criados de 200 a 300 empregos, segundo o presidente do Sindicato da Indústria Metalúrgica (Sindifer-ES), Lucio Metalosa. “Dependemos bastante das grandes indústrias. Se a ArcelorMittal, por exemplo, aumentar as exportações, precisaremos contratar mais pessoal.”

Confira no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, a reportagem completa sobre o tema com Eliane Proscholdt, Juliano Viana e Rafael Guzzo.