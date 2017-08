Desportiva vence de virada com gol de cabeça de David

Neste sábado (19), aconteceram mais quatro partidas pelaCopa Espírito Santo. O jogo de destaque da rodada foi o clássico Vitória x Desportiva.

O Vitória saiu na frente com gol de Carlos Vitor, ex-jogador da Desportiva, no primeiro tempo. No segundo tempo, a Desportiva empatou com um pênalti polêmico, cobrado por Edinho. A virada veio com o zagueiro David, de cabeça, após escanteio também cobrado por Edinho.

Classificação

No grupo A, o Rio Branco é líder com três vitórias e está invicto com nove pontos. O Espírito Santo tem seis pontos, em segundo. Real Noroeste (3º) e Serra (4º), tem um ponto cada.

No grupo B, a Desportiva segue líder invicta com 12 pontos após vencer o clássico contra o Vitória, fora de casa. O Atlético Itapemirim, que não jogou na rodada, é o vice-líder do grupo com sete pontos. O Vitória, que perdeu para Desportiva, é o terceiro com seis pontos.

Sport (4º) venceu a primeira e chegou aos 4 pontos. Já o Linhares perdeu todos os jogos até o momento e não marcou nenhum ponto.

Resultados do dia

Grupo A – Terceira rodada

Rio Branco 2 x 1 Real Noroeste

Serra 0 x 2 Espírito Santo

Grupo B – Quinta rodada

Vitória 1 x 2 Desportiva

Linhares 1 x 4 Sport

Reportagem: Eduardo Alencar/AT