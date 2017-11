Detento deixa recado em inglês e foge de presídio de Vila Velha

Osvaldo Marinho Barreto, de 49 anos, fugiu na última quinta-feira do Presídio Estadual do Xuri, em Vila Velha. Mas, antes de escapar, Oswaldo deixou um recado para os amigos avisando da fuga. O recado, no entanto, foi escrito em inglês, no quadro da biblioteca da instituição.

Para fugir do presídio, o detento utilizou o uniforme de um funcionários do local e saiu pela porta da frente, sem levantar qualquer suspeita.

No recado, Osvaldo pediu desculpas aos parceiros por ter que fugir e ainda “desejou o melhor desta vida aos parceiro” e fechou com “With love, Osvaldo” (que em português, quer dizer “Com amor, Osvaldo”).