Dezoito dias após sequestro de menina, secretário de Segurança pede paciência

Dezoito dias após o sequestro de Thayna Andressa de Jesus Prado, de 12 anos, o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, pediu calma e paciência à família da menina aos capixabas.

Em entrevista à imprensa ele disse que entende o desespero da família, mas que as estratégias adotadas pelas polícias e pela inteligência não podem ser atrapalhadas.

“Eu compreendo toda a indignação, toda a tristeza, toda a energia desprendida nesse caso e o desespero da família, porque é só se colocar no lugar da família. (…) Mas o trabalho da polícia desde o início usou o protocolo que tem que ser usado. Contudo, a despeito de tudo isso o que se precisa entender é o nível de tensão que a família está vivendo. (…) A polícia está trabalhando no caso, inclusive com reforço de equipe. Não é de agora que a inteligência está trabalhando no caso, então temos que ter o mínimo de bom senso e dar um crédito de confiança como foi dado em outros momentos para que a polícia continue fazendo o seu trabalho”, disse.

Antes da entrevista, André Garcia fez uma postagem sobre o caso no Facebook: