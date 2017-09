Diácono de Igreja Católica é agredido durante assalto em bairro de Vila Velha

O diácono José Francisco Batista, 58, da Igreja Católica Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, no bairro Itaparica, em Vila Velha, foi espancado durante um assalto na Rodovia Carlos Lindemberg, na tarde desta quinta-feira (31). O caso foi denunciado por membros da igreja do qual o diácono congrega.

José Francisco foi abordado quando parou com sua bicicleta próximo a um viaduto localizado perto de um hipermercado. Apesar de não ter reagido ao assalto, ele foi agredido e precisou ser socorrido para atendimentos médicos.

Informações iniciais apontam que ele teve um dos ossos da cabeça quebrado, por conta da agressão. Ele segue internado no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, onde está sendo observado.

Nas redes sociais, amigos e parentes de José Francisco pedem orações e clamam por Justiça.

Em breve, mais informações.

Weslei Radavelli, com informações de Simony Giuberti